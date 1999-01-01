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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Витратні матеріали
пристрій для проколювання
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОКОЛЮВАННЯ АККУ-ЧЕК® СЕЙФ-Т-ПРО УНО СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ
№200
Roche Diabetes Care GmbH
від
1194,01
грн
в 2101 аптеці інших міст
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СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX
№1
Рош Діагностікс
від
253,70
грн
в 5 аптеках інших міст
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1
200
Виробник
Roche Diabetes Care GmbH
Roche Diagnostics
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