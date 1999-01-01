Київ
Витратні матеріали

пристрій для проколювання

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Витратні матеріали
пристрій для проколювання
Сортування: По популярності
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОКОЛЮВАННЯ АККУ-ЧЕК® СЕЙФ-Т-ПРО УНО СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОКОЛЮВАННЯ АККУ-ЧЕК® СЕЙФ-Т-ПРО УНО СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ
№200
Roche Diabetes Care GmbH
від 1194,01 грн
в 2101 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX
№1
Рош Діагностікс
від 253,70 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране