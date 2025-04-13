ємності для збору калу стерильні

Ємкість для забору калу Фек-бокс (FAECES CONTAINER FEC-BOX)

ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 5,23 грн
В 4 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма випуску
Pp, з кришкою
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
Реєстрація
12137/2012 від 14.12.2012