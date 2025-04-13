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ємності для збору калу стерильні
Ємкість для забору калу Фек-бокс (FAECES CONTAINER FEC-BOX)
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від
5,23
грн
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Характеристики
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма випуску
Pp, з кришкою
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
ємності для збору калу стерильні
Реєстрація
12137/2012 від 14.12.2012
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
5,23
грн
В 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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