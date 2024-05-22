Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиголки для епідуральної анестезіїГолка для установки епідурального катетера з мандреном Голка для установки епідурального катетера з мандреном (316387) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску 1,2 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби голки для епідуральної анестезії