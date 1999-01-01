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Голки
голки для епідуральної анестезії
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Голки
голки для епідуральної анестезії
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ГОЛКА ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ PERICAN
G18 (1,3 х 80 мм) №1
Б. Браун
від
317,40
грн
в 4 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЕПІДУРАЛЬНОГО КАТЕТЕРА З МАНДРЕНОМ
1,2 g 18 №1
Каммед
Немає в наявності
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Форма випуску
1,2
G18 (1,3 х 80 мм)
Виробник
Б. Браун
Каммед
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