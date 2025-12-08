інші медичні пластири

Лейкопластир Леопласт

3 препарати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOPLAST
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOPLAST
2,5 см х 1 м без котушки №1
3H Medical
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOPLAST
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOPLAST
1,25 см х 1 м №1
3H Medical
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOPLAST
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOPLAST
2,5 см х 1 м №1
3H Medical
Характеристики
Виробник
3H Medical
Медичні вироби
Форма випуску
2,5 см х 1 м
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.