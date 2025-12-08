В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату Лейкопластир Леопласт була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Лаціум є джерелом пробіотичних бактерій. Рекомендований з метою корекції та запобігання негативним наслідкам лікування антибіотиками та іншими лікарськими засобами: запобігання розвитку дисбактеріозів різної етіології, в тому числі з пригніченням імунної системи; поліпшення функціонального стану при синдромі подразненого кишечнику, псевдомембранозному коліті та захворюваннях, зумовлених Clostгidium difficile, захворюваннях шлунка і дванадцятипалої кишки, асоційованих із Helicobacter pylori, корекції порушень мікрофлори ШКТ, які виникають у разі проживання в несприятливих екологічних умовах, під час подорожей, при порушенні дієти . Не є лікарським засобом.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:
дорослим та дітям віком від 12 років і старше — по 1 саше 2 рази на добу (вранці та ввечері); дітям віком від 3 до 12 років — по 1 саше 1 раз на добу. Вміст 1 саше слід розчинити у 100 мл кип’яченої питної води, молока, йогурту або фруктового соку кімнатної температури, залишити на 10 хв, ретельно перемішати і випити. Вживати за 20–30 хв до прийому їжі. Для максимальної ефективності інтервал між прийомом Лаціум та антибіотиків має становити 2 год. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Тривалість застосування встановлюється лікарем індивідуально. У разі необхідності прийом повторити. Не перевищувати рекомендованої добової дози.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
індивідуальна чутливість до будь-якого компонента.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
при температурі 4–25 °С у сухому, захищеному від світла місці.
