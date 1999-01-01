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пластирі медичні
пластирі на полімерній основі
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "TABULA VITA"
2,5 см х 500 см котушка на полімерній основі №1
від
45,00
грн
в 352 аптеках інших міст
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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
від
11,20
грн
в 238 аптеках
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Пластир медичний на полімерній основі
2,5 см х 500 см тм профі фарм №1
Аргопласт
від
25,20
грн
в 181 аптеці
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ тм "BIOLIKAR" ПЕРФОРОВАНИЙ ПРОЗОРИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
1,25 см х 500 см №1
Киевфармгрупп
від
22,73
грн
в 154 аптеках
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ПЛАСТИР 2B МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ПРОЗОРІЙ ОСНОВІ
2,5 х 500 см №1
Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd
від
26,39
грн
в 148 аптеках
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Пластир медичний "Моя Аптечка"
2,5 см х 500 см котушка на полімерній основі №1
Аргопласт
від
54,44
грн
в 137 аптеках
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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
від
19,67
грн
в 120 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "H Dr. House"
1,25 см х 500 см пластикова котушка на полімерній основі №1
від
17,02
грн
в 115 аптеках
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Пінна пластир першої медичної допомоги
2,5 см х 7,6 см на полімерній основі №100
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
від
100,00
грн
в 112 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "H Dr. House"
2,5 см х 500 см пластикова котушка на полімерній основі №1
від
23,04
грн
в 103 аптеках
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Пластир медичний на полімерній основі "Verakoto"
2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
від
30,90
грн
в 98 аптеках
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Пластир медичний на полімерній основі "Verakoto"
25 мм х 72 мм №10
Аргопласт
від
23,20
грн
в 97 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
1,9 см х 7,2 см №10
SIA Forans
від
83,00
грн
в 87 аптеках інших міст
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Пластир медичний на полімерній основі
1,25 см х 500 см тм профі фарм №1
Аргопласт
від
19,10
грн
в 72 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ "HELLO KITTY" З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
25 мм х 57 мм №10
SIA Forans
від
120,00
грн
в 67 аптеках інших міст
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Пластир TIDY медичний хірургічний нестерильний на полімерній прозорій основі
2,5 см х 500 см №1
Долфі-Україна
від
16,83
грн
в 64 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ "PIRATES" З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
25 мм х 57 мм №10
SIA Forans
від
70,90
грн
в 61 аптеці інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "PERFECT CARE" З ТОНКОГО ЕЛАСТИЧНОГО ПРОЗОРОГО ПОЛІУРЕТАНОВОГО МАТЕРІАЛУ
25 мм х 57 мм №6
SIA Forans
від
47,00
грн
в 50 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ "ЕкоФілм"
5 см х 5 м котушка на полімерній основі в паперовій упаковці №1
NordePlast
від
90,03
грн
в 37 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ ПОЛІМЕРНИЙ "ПІРАТ"
№10
NordePlast
від
49,63
грн
в 35 аптеках
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Форма випуску
1 см х 500 см
1,25 см х 1 м
1,25 см х 5 м
1,25 см х 500 см
1,25 х 500 см
1,9 см х 7,2 см
19 мм х 72 мм
19 х 72 мм
2 см х 500 см
2,5 см х 5 м
2,5 см х 500 см
2,5 см х 7,2 см
2,5 см х 7,6 см
2,5 см х 910 см
2,5 х 500 см
25 мм х 57 мм
25 мм х 72 мм
3 см х 500 см
3,75 см х 500 см
3,8 см х 3,8 см №6
5 м х 1 см
5 м х 2 см
5 м х 3 см
5 м х 5 см
5 см х 5 м
5 см х 500 см
5 см х 7,5 см
5 см х 9 см
5 х 500 см
7,2 см х 2,5 см
9 см х 10 см
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дитячий
коробка паперова
кот. на полім. осн. в пап. уп
котушка
пласт. котушка
уп. картон.
уп. паперова
уп. пластик.
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Виробник
3H Medical
Changzhou Hualian Health Dressing
Changzhou Nanfang MAF
Forans Eesti
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd
NordePlast
SIA Forans
Young Chemical Co.Ltd
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Ігар
Аргопласт
Долфі-Україна
Допомога-I
Калина Медицинская Производственная Компания
Калина Медична Виробнича Компанія
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Медхауз Свис Гмбх
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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