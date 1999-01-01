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пластирі медичні
пластирі на полімерній основі
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "TABULA VITA"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "TABULA VITA"
2,5 см х 500 см котушка на полімерній основі №1
від 45,00 грн
в 352 аптеках інших міст
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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
від 11,20 грн
в 238 аптеках
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Пластир медичний на полімерній основі
Пластир медичний на полімерній основі
2,5 см х 500 см тм профі фарм №1
Аргопласт
від 25,20 грн
в 181 аптеці
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ тм "BIOLIKAR" ПЕРФОРОВАНИЙ ПРОЗОРИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ тм "BIOLIKAR" ПЕРФОРОВАНИЙ ПРОЗОРИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
1,25 см х 500 см №1
Киевфармгрупп
від 22,73 грн
в 154 аптеках
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ПЛАСТИР 2B МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ПРОЗОРІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР 2B МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ПРОЗОРІЙ ОСНОВІ
2,5 х 500 см №1
Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd
від 26,39 грн
в 148 аптеках
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Пластир медичний "Моя Аптечка"
Пластир медичний "Моя Аптечка"
2,5 см х 500 см котушка на полімерній основі №1
Аргопласт
від 54,44 грн
в 137 аптеках
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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
від 19,67 грн
в 120 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "H Dr. House"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "H Dr. House"
1,25 см х 500 см пластикова котушка на полімерній основі №1
від 17,02 грн
в 115 аптеках
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Пінна пластир першої медичної допомоги
Пінна пластир першої медичної допомоги
2,5 см х 7,6 см на полімерній основі №100
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
від 100,00 грн
в 112 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "H Dr. House"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "H Dr. House"
2,5 см х 500 см пластикова котушка на полімерній основі №1
від 23,04 грн
в 103 аптеках
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Пластир медичний на полімерній основі "Verakoto"
Пластир медичний на полімерній основі "Verakoto"
2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
від 30,90 грн
в 98 аптеках
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Пластир медичний на полімерній основі "Verakoto"
Пластир медичний на полімерній основі "Verakoto"
25 мм х 72 мм №10
Аргопласт
від 23,20 грн
в 97 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
1,9 см х 7,2 см №10
SIA Forans
від 83,00 грн
в 87 аптеках інших міст
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Пластир медичний на полімерній основі
Пластир медичний на полімерній основі
1,25 см х 500 см тм профі фарм №1
Аргопласт
від 19,10 грн
в 72 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ "HELLO KITTY" З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ "HELLO KITTY" З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
25 мм х 57 мм №10
SIA Forans
від 120,00 грн
в 67 аптеках інших міст
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Пластир TIDY медичний хірургічний нестерильний на полімерній прозорій основі
Пластир TIDY медичний хірургічний нестерильний на полімерній прозорій основі
2,5 см х 500 см №1
Долфі-Україна
від 16,83 грн
в 64 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ "PIRATES" З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL ДИТЯЧИЙ "PIRATES" З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРФОРОВАНИЙ
25 мм х 57 мм №10
SIA Forans
від 70,90 грн
в 61 аптеці інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "PERFECT CARE" З ТОНКОГО ЕЛАСТИЧНОГО ПРОЗОРОГО ПОЛІУРЕТАНОВОГО МАТЕРІАЛУ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "PERFECT CARE" З ТОНКОГО ЕЛАСТИЧНОГО ПРОЗОРОГО ПОЛІУРЕТАНОВОГО МАТЕРІАЛУ
25 мм х 57 мм №6
SIA Forans
від 47,00 грн
в 50 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ "ЕкоФілм"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ "ЕкоФілм"
5 см х 5 м котушка на полімерній основі в паперовій упаковці №1
NordePlast
від 90,03 грн
в 37 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ ПОЛІМЕРНИЙ "ПІРАТ"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ ПОЛІМЕРНИЙ "ПІРАТ"
№10
NordePlast
від 49,63 грн
в 35 аптеках
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