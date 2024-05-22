Медичні виробиВироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього вікуДитячий посудпоїлкиБідон (Can) Бідон (Can) (316097) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 95,00 грн Без рецепта 1 шт від 95,00 грн 1 шт від 142,90 грн 1 шт від 124,26 грн 1 шт від 219,70 грн 1 шт від 211,03 грн 1 шт від 338,00 грн 1 шт від 218,00 грн 1 шт від 314,50 грн 1 шт від 217,28 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 165 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Canpol Форма випуску 56/109, спортивний з трубкою Об'єм 270 мл Медичні вироби поїлки