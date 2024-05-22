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Бідон (Can) (316097) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бідон (Can)
Ціна в місті Київ
від 95,00 грн
Без рецепта
1 шт від 95,00 грн 1 шт від 142,90 грн 1 шт від 124,26 грн 1 шт від 219,70 грн 1 шт від 211,03 грн 1 шт від 338,00 грн 1 шт від 218,00 грн 1 шт від 314,50 грн 1 шт від 217,28 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 165 аптеках
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Виробник
Форма випуску
56/109, спортивний з трубкою
Об'єм
270 мл
Медичні вироби
поїлки