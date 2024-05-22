Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка для промивання лакун мигдалин Голка для промивання лакун мигдалин (316034) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 70,60 грн Без рецепта 1 шт від 70,60 грн 1 шт від 73,00 грн В наявності в 107 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску D=1,5 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші голки