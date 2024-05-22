Все аптеки Украины
Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка для промивання лакун мигдалин

Голка для промивання лакун мигдалин (316034) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Голка для промивання лакун мигдалин
Ціна в місті Київ
від 70,60 грн
Без рецепта
1 шт від 70,60 грн 1 шт від 73,00 грн
В наявності в 107 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
D=1,5
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
інші голки