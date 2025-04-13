імплантати ін'єкційні

Імплантанти ін'єкційні для м'яких тканин Ювідерм ультра смайл

ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA SMILE 2 х 0,55 мл, 30G1/2'' 2 голки №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 4068,97 грн
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Характеристики
Виробник
Allergan
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби