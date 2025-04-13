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імплантати ін'єкційні
Імплантати ін'єкційні для м'яких тканин Ювідерм ультра 3
Ціни в містах поряд
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від
6715,02
грн
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Характеристики
Виробник
Allergan
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
імплантати ін'єкційні
Реєстрація
12189/2012 від 14.12.2012
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
6715,02
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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