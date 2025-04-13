імплантати ін'єкційні

Імплантати ін'єкційні для м'яких тканин Ювідерм ультра 3

ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 3 2 х 1 мл, 27G1/2'' 4 голки №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 6715,02 грн
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Характеристики
Виробник
Allergan
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
12189/2012 від 14.12.2012