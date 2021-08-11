Медичні виробиОфтальмологічні та оптичні виробиБагатоцільові розчиниБагатоцільовий розчин Біотру (Biotrue multipurpose solution) Багатоцільовий розчин Біотру (Biotrue multipurpose solution) (315981) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 245,00 грн Без рецепта 1 шт від 245,00 грн 1 шт від 485,95 грн 1 шт від 420,00 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Бауш енд Ломб Об'єм 120 мл Медичні вироби Багатоцільові розчини