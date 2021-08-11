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Багатоцільовий розчин Біотру (Biotrue multipurpose solution) (315981) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Багатоцільовий розчин Біотру (Biotrue multipurpose solution)
Ціна в місті Київ
від 245,00 грн
Без рецепта
1 шт від 245,00 грн 1 шт від 485,95 грн 1 шт від 420,00 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
120 мл
Медичні вироби
Багатоцільові розчини