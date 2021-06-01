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Вата стерильна (Sterile cottonwool) (315962) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вата стерильна (Sterile cottonwool)
Ціна в місті Київ
від 5,79 грн
Без рецепта
1 шт від 5,79 грн 1 шт від 10,47 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Вага
25 г
Медичні вироби
вата стерильна
Реєстраційне посвідчення
1 від 01.06.2021