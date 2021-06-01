Медичні виробиПерев'язочні засобиВатавата стерильнаВата стерильна (Sterile cottonwool) Вата стерильна (Sterile cottonwool) (315962) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 5,79 грн Без рецепта 1 шт від 5,79 грн 1 шт від 10,47 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО Вага 25 г Медичні вироби вата стерильна Реєстраційне посвідчення 1 від 01.06.2021