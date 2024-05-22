Гольфи чоловічі компресійні (315955) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 451,95 грн
Без рецепта
1 шт від 451,95 грн 1 шт від 478,70 грн 1 шт від 568,10 грн 1 шт від 485,50 грн 1 шт від 536,70 грн 1 шт від 370,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Торговий Дім Алком
Форма випуску
5052, розмір 2, клас 2
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби