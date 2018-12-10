Бахіли поліетиленові (Shoe covers polyethylen) (315946) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 40,24 грн
Без рецепта
50 шт від 40,24 грн 1 шт від 2,00 грн 50 шт від 41,70 грн 50 шт від 57,50 грн 50 шт від 100,00 грн 50 шт від 150,00 грн 50 шт від 70,10 грн 200 шт Немає в наявності 2 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 250 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт, 2 г Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Низькі
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Медичні вироби