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Бахіли поліетиленові (Shoe covers polyethylen) (315946) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бахіли поліетиленові (Shoe covers polyethylen)
Ціна в місті Київ
від 40,24 грн
Без рецепта
50 шт від 40,24 грн 1 шт від 2,00 грн 50 шт від 41,70 грн 50 шт від 57,50 грн 50 шт від 100,00 грн 50 шт від 150,00 грн 50 шт від 70,10 грн 200 шт Немає в наявності 2 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 250 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт, 2 г Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 4 аптеках
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Форма випуску
Низькі
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Медичні вироби
Бахіли