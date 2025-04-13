пляшечки пластикові

Пляшечка пластикова

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
Pk 053/s 125 мл без упаковки, з силіконовою соскою №1
Royal King Infant Products
від 59,86 грн
в 5 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
Pk 054/s 250 мл б/уп., з силікон. соскою s №1
Royal King Infant Products
від 69,65 грн
в 1 аптеці
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
Pk 054 250 мл з силіконовою соскою №1
Royal King Infant Products
Немає в наявності
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
Pk 053 125 мл з силіконовою соскою №1
Royal King Infant Products
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 69,65 грн
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Характеристики
Виробник
Royal King Infant Products
Форма випуску
Pk 053/s
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Медичні вироби