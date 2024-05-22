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Голка для встановлення підключичного катетеру (315859) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка для встановлення підключичного катетеру
Ціна в місті Київ
від 170,74 грн
Без рецепта
1 шт від 170,74 грн 1 шт від 37,50 грн 1 шт від 52,00 грн
В наявності в 16 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Кв-3 (2,0 х 1,5)
Медичні вироби
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