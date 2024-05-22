Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка для встановлення підключичного катетеру Голка для встановлення підключичного катетеру (315859) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 170,74 грн Без рецепта 1 шт від 170,74 грн 1 шт від 37,50 грн 1 шт від 52,00 грн В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Кв-3 (2,0 х 1,5) Медичні вироби інші голки