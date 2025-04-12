плівки рентгенівські

Плівка Кровлекс-ORGS-4

3 препарати
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ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
30 см х 40 см №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
24 см х 30 см №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
18 см х 24 см №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Поіск-Ніка
Форма випуску
30 см х 40 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби