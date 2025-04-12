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плівки рентгенівські
Плівка Кровлекс-ORGS-4
3 препарати
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ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
30 см х 40 см №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
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ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
24 см х 30 см №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
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ПЛІВКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ КРОВЛЕКС-ОРГС-4
18 см х 24 см №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
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Форма випуску
18 см х 24 см
24 см х 30 см
30 см х 40 см
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Поіск-Ніка
Форма випуску
30 см х 40 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
плівки рентгенівські
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