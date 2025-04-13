канюлі внутрішньовенні

Канюля Medicare butterfly

2 препарати
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G21 №1
Допомога-I
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G24 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
G21
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби