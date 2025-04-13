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канюлі внутрішньовенні
Канюля Medicare butterfly
2 препарати
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G21 №1
Допомога-I
Немає в наявності
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G24 №1
Допомога-I
Немає в наявності
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Форма випуску
G21
G24
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
G21
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
канюлі внутрішньовенні
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