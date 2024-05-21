Медичні виробиВироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього вікуІнші вироби догляду за новонародженими і дітьми раннього вікуIдентифiкацiйний браслет (I.D. BRACELET) Iдентифiкацiйний браслет (I.D. BRACELET) (315623) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Jiangsu Suyun Medical Materials Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інші вироби догляду за новонародженими і дітьми раннього віку