Все аптеки Украины
Медичні виробиВироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього вікуІнші вироби догляду за новонародженими і дітьми раннього вікуIдентифiкацiйний браслет (I.D. BRACELET)

Iдентифiкацiйний браслет (I.D. BRACELET) (315623) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Iдентифiкацiйний браслет (I.D. BRACELET)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Інші вироби догляду за новонародженими і дітьми раннього віку