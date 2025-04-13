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системи інфузійні для вливання
Інфузійний пристрій Ігар
Ціни в містах поряд
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від
14,93
грн
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Характеристики
Виробник
Ігар
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
системи інфузійні для вливання
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
14,93
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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