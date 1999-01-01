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Пристрої для ПР и ПК
системи інфузійні для вливання
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Пристрої для ПР и ПК
системи інфузійні для вливання
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ІНФУЗІЙНА ПОМПА "MEDICARE" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (З РЕГУЛЬОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ ВВЕДЕННЯ)
275 мл №1
Допомога-I
від
530,60
грн
в 297 аптеках
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Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР) 2B
№1
Долфі-Україна
від
16,29
грн
в 207 аптеках
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Стерильна одноразова інфузійна система 2B для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР)
№1
Долфі-Україна
від
14,76
грн
в 201 аптеці
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СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ОДНОРАЗОВА "ALEXPHARM"
Luer slip з металевим шипом №1
Changzhou Shuangma Medical Devices
від
18,43
грн
в 170 аптеках
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Система "LC Laser Care" для вливання інфузійних розчинів
Luer slip одноразова з металевим шипом №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
19,50
грн
в 132 аптеках
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Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР) MP Medplast
№1
Долфі-Україна
від
18,40
грн
в 130 аптеках
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ І ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Пр-2101 №1
Медпласт
від
16,15
грн
в 130 аптеках
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СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВА ТРАНСФУЗІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
Mp medplast №1
Долфі-Україна
від
18,62
грн
в 127 аптеках
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СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
З металевою голкою №1
Юрія-Фарм
від
14,80
грн
в 101 аптеці
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СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВА ІНФУЗІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
2b №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
12,00
грн
в 99 аптеках
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Система "LC Laser Care" для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів
Luer slip одноразова з металевим шипом №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
19,51
грн
в 91 аптеці
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СИСТЕМА MP MEDPLAST ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ПР
№1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
10,70
грн
в 83 аптеках
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ОДНОРАЗОВА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ "MEDICARE"
S-is-1 №1
Допомога-I
від
9,97
грн
в 79 аптеках
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ПРИСТРІЙ КОМПЛЕКТНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
№1
Пластмед
від
15,57
грн
в 67 аптеках
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Стерильна одноразова трансфузійна система 2B для вливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПК)
№1
Долфі-Україна
від
12,00
грн
в 48 аптеках
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ПРИСТРІЙ КОМПЛЕКТНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
2102 №1
Пластмед
від
17,40
грн
в 47 аптеках
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СИСТЕМА ІНФУЗІЙНА ЮФ ПР СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ БЕЗ ДЕГФ
№1
Юрія-Фарм
від
16,65
грн
в 16 аптеках інших міст
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Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою
21g х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
9,91
грн
в 12 аптеках інших міст
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ПР тм IGAR
Iv-6-3 №1
Ігар
від
20,00
грн
в 9 аптеках
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ HEMOPLAST
Вкр, луєр з полімерною голкою №1
Гемопласт
від
13,50
грн
в 8 аптеках інших міст
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Форма випуску
2102
21G (0,8 х 38 мм)
21G голка
21G х 1 1/2" (0,8х38 мм)
21G х 1 1/2" (0,8х40 мм)
2B
IS-A
IS-D
IV-6-3
IV-6-5
Luer
Luer Slip
Luer Slip IS-D
MP MedPlast
S-IS-1
S-IS-11
S-ISB
S-TS-2
ST305
WM 5201
ВКР
ВКР, Луєр
ВР
ВР, Луєр
М/F 1,2 Х 2,5
ПВХ 240
ПР-2101
вістря голки тип "олівець"
з гол 21G х 1 1/2 (0,8х40 мм)
з мет голкою, карандаш
з металевою голкою
з пластиковим шипом
з пластиковою голкою, олівець
з повітрозабірним пристороєм
зі скл мет гол (голка в голці)
мет. голка до ємності, Луєр
полім. голка до ємності, Луєр
тип "Неутрапур"
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Пакування
150 см
275 мл
8250731SP 250 см
8700095SP 250 см
Луєр, ПП
без латекса
блістер
з 1 центр і 3 бічними отв
з одним бічн. отв.
з пл. гол. вістря тип.олівець
одноразова
регул. барабан. типу
стер.
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Виробник
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
B. Braun Medical SAS
Changzhou Shuangma Medical Devices
GBI&CLC OU
Helm
Injector Medicus
Jiangsu Kanghua ME
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.
Medic-o-planet
SF Medical Products GmbH
SFM Hospital Products
Shandong Yiguang Medical Instruments
Ultra for Medical Products
VOGT MEDICAL
Weinmann Gerate fur Medizin
Ігар
Б. Браун
Б. Браун Медикал Украина
ВОГТ МЕДІКАЛ
Гемопласт
Долфи-Украина
Долфі-Україна
Допомога-I
Игар
Калина Медична Виробнича Компанія
Медпласт
Пластмед
Полимет
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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