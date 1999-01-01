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системи інфузійні для вливання

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07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Пристрої для ПР и ПК
системи інфузійні для вливання
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ІНФУЗІЙНА ПОМПА "MEDICARE" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (З РЕГУЛЬОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ ВВЕДЕННЯ)
ІНФУЗІЙНА ПОМПА "MEDICARE" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (З РЕГУЛЬОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ ВВЕДЕННЯ)
275 мл №1
Допомога-I
від 530,60 грн
в 297 аптеках
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Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР) 2B
Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР) 2B
№1
Долфі-Україна
від 16,29 грн
в 207 аптеках
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Стерильна одноразова інфузійна система 2B для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР)
Стерильна одноразова інфузійна система 2B для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР)
№1
Долфі-Україна
від 14,76 грн
в 201 аптеці
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СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ОДНОРАЗОВА "ALEXPHARM"
СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ОДНОРАЗОВА "ALEXPHARM"
Luer slip з металевим шипом №1
Changzhou Shuangma Medical Devices
від 18,43 грн
в 170 аптеках
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Система "LC Laser Care" для вливання інфузійних розчинів
Система "LC Laser Care" для вливання інфузійних розчинів
Luer slip одноразова з металевим шипом №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 19,50 грн
в 132 аптеках
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Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР) MP Medplast
Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПР) MP Medplast
№1
Долфі-Україна
від 18,40 грн
в 130 аптеках
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ І ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ І ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Пр-2101 №1
Медпласт
від 16,15 грн
в 130 аптеках
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СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВА ТРАНСФУЗІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВА ТРАНСФУЗІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
Mp medplast №1
Долфі-Україна
від 18,62 грн
в 127 аптеках
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СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
З металевою голкою №1
Юрія-Фарм
від 14,80 грн
в 101 аптеці
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СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВА ІНФУЗІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВА ІНФУЗІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ
2b №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 12,00 грн
в 99 аптеках
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Система "LC Laser Care" для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів
Система "LC Laser Care" для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів
Luer slip одноразова з металевим шипом №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 19,51 грн
в 91 аптеці
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СИСТЕМА MP MEDPLAST ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ПР
СИСТЕМА MP MEDPLAST ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ПР
№1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 10,70 грн
в 83 аптеках
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ОДНОРАЗОВА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ "MEDICARE"
ОДНОРАЗОВА СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ "MEDICARE"
S-is-1 №1
Допомога-I
від 9,97 грн
в 79 аптеках
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ПРИСТРІЙ КОМПЛЕКТНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИСТРІЙ КОМПЛЕКТНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
№1
Пластмед
від 15,57 грн
в 67 аптеках
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Стерильна одноразова трансфузійна система 2B для вливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПК)
Стерильна одноразова трансфузійна система 2B для вливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів (тип ПК)
№1
Долфі-Україна
від 12,00 грн
в 48 аптеках
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ПРИСТРІЙ КОМПЛЕКТНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИСТРІЙ КОМПЛЕКТНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
2102 №1
Пластмед
від 17,40 грн
в 47 аптеках
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СИСТЕМА ІНФУЗІЙНА ЮФ ПР СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ БЕЗ ДЕГФ
СИСТЕМА ІНФУЗІЙНА ЮФ ПР СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ БЕЗ ДЕГФ
№1
Юрія-Фарм
від 16,65 грн
в 16 аптеках інших міст
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Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою
21g х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 9,91 грн
в 12 аптеках інших міст
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ПР тм IGAR
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ПР тм IGAR
Iv-6-3 №1
Ігар
від 20,00 грн
в 9 аптеках
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ HEMOPLAST
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ HEMOPLAST
Вкр, луєр з полімерною голкою №1
Гемопласт
від 13,50 грн
в 8 аптеках інших міст
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