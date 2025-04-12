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Халати
Халат
4 препарати
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ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
Розмір l синій №1
Фапомед Україна
Немає в наявності
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ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
Розмір xxl №1
Фапомед Україна
Немає в наявності
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ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
Розмір xl №1
Фапомед Україна
Немає в наявності
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ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
Розмір xl зелений №1
Фапомед Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
розмір L
розмір XL
розмір XXL
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Фапомед Україна
Форма випуску
Розмір l
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Халати
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