Халати

Халат

4 препарати
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ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
Розмір l синій №1
Фапомед Україна
Немає в наявності
ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
Розмір xxl №1
Фапомед Україна
Немає в наявності
ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
Розмір xl №1
Фапомед Україна
Немає в наявності
ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
ХАЛАТ ПІДСИЛЕНИЙ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З МАТЕРІАЛУ СММС
Розмір xl зелений №1
Фапомед Україна
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Фапомед Україна
Форма випуску
Розмір l
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби