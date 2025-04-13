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Комплект д/годування дітей Малишок
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК"
Класик 250 мл №1
Київгума
від
78,09
грн
в 12 аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК"
Класик 125 мл №1
Київгума
від
61,25
грн
в 8 аптеках
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Пакування
125 мл
250 мл
Ціни в
Київ
від
61,25
грн
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Характеристики
Виробник
Київгума
Форма випуску
Класик
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Медичні вироби
комплекти для годування
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