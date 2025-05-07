Комплект д/годування дітей Малишок
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
81,04
Економія при броні: -2,95 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
137,30
Економія при броні: -42,88 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
125,60
Економія при броні: -39,34 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 125 мл №1
Київгума
110,00
Економія при броні: -35,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 125 мл №1
Київгума
100,20
Економія при броні: -32,32 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
125,60
Економія при броні: -39,34 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
121,90
Економія при броні: -35,64 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
110,00
Економія при броні: -31,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
137,30
Економія при броні: -42,88 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
110,00
Економія при броні: -31,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кубанської України, 26
8.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 125 мл №1
Київгума
87,80
Економія при броні: -26,55 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
9.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 125 мл №1
Київгума
110,00
Економія при броні: -35,48 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
137,30
Економія при броні: -42,88 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
9.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 125 мл №1
Київгума
100,20
Економія при броні: -32,32 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
10.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 125 мл №1
Київгума
97,30
Економія при броні: -29,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
12.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
125,60
Економія при броні: -39,34 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
14.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 125 мл №1
Київгума
100,20
Економія при броні: -32,32 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 250 мл №1
Київгума
125,60
Економія при броні: -39,34 грн
В містах поряд
Аптека
Сошників, вул. Іванова, 6
57.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ "МалишОК" класик 125 мл №1
Київгума