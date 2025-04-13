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Про товар
пляшечки пластикові
Пляшка пластик.
3 препарати
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ПЛЯШКА ПЛАСТИКОВА
120 мл з малюнком №1
Немає в наявності
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА
Pk 060 250 мл фігурна з ручками №1
Royal King Infant Products
Немає в наявності
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ПЛЯШКА ПЛАСТИКОВА
120 мл №1
Canpol
Немає в наявності
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Форма випуску
PK 060
Пакування
120 мл
250 мл
Виробник
Canpol
Royal King Infant Products
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Медичні вироби
пляшечки пластикові
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