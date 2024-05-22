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Голка спінал. BD spinal needle (314699) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка спінал. BD spinal needle
Ціна в місті Київ
від 44,00 грн
Без рецепта
1 шт від 44,00 грн 1 шт від 51,55 грн 1 шт від 44,97 грн 1 шт від 49,00 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 21 аптеці
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Виробник
Форма випуску
22g (0,7 х 90 мм)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
спинальні голки