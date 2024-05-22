Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиспинальні голкиГолка спінал. BD spinal needle Голка спінал. BD spinal needle (314699) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 44,00 грн Без рецепта 1 шт від 44,00 грн 1 шт від 51,55 грн 1 шт від 44,97 грн 1 шт від 49,00 грн 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 21 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Бектон Дікінсон Форма випуску 22g (0,7 х 90 мм) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби спинальні голки