Київ
Голки

спинальні голки

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Голки
спинальні голки
Сортування: По популярності
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
22g (0,7 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
від 60,69 грн
в 22 аптеках
Знайти в аптеках
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
18g х 3,5" (1,2 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
від 49,00 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
25g (0,5 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
від 79,60 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ SPINOCAN®
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ SPINOCAN®
G25 120 мм №1
Б. Браун
від 249,80 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
20g (0,9 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
від 49,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке
Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке
20g х 90 мм №1
Фогт Медикал Фертриб ГмбХ
Немає в наявності
Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке
Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке
22g х 90 мм №1
Фогт Медикал Фертриб ГмбХ
Немає в наявності
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
19g (1,1 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD WHITACRE NEEDLE
ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD WHITACRE NEEDLE
G25 (0,5 х 90 мм) з заточкою типу олівець №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране