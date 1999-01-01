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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
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спинальні голки
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ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
22g (0,7 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
від
60,69
грн
в 22 аптеках
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ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
18g х 3,5" (1,2 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
від
49,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
25g (0,5 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
від
79,60
грн
в 3 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ SPINOCAN®
G25 120 мм №1
Б. Браун
від
249,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
20g (0,9 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
від
49,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке
20g х 90 мм №1
Фогт Медикал Фертриб ГмбХ
Немає в наявності
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Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке
22g х 90 мм №1
Фогт Медикал Фертриб ГмбХ
Немає в наявності
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ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD SPEENAL NEEDLE
19g (1,1 х 90 мм) з заточкою типу квінке №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
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ГОЛКИ СПІНАЛЬНІ BD WHITACRE NEEDLE
G25 (0,5 х 90 мм) з заточкою типу олівець №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
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Форма випуску
18G х 3,5" (1,2 х 90 мм)
19G (1,1 х 90 мм)
20G (0,9 х 90 мм)
20G х 90 мм
22G (0,7 х 90 мм)
22G х 90 мм
25G (0,5 х 90 мм)
G25
G25 (0,5 х 90 мм)
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Пакування
120 мм
Виробник
Becton Dickinson
Б. Браун
Бектон Дікінсон
Фогт Медикал Фертриб ГмбХ
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