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Аплікатор Ляпка квадро (314684) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аплікатор Ляпка квадро
Ціна в місті Київ
від 929,30 грн
Без рецепта
1 шт від 929,30 грн 1 шт від 842,29 грн 1 шт від 914,41 грн 1 шт від 1088,80 грн 1 шт від 989,50 грн
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В наявності в 26 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Квадро
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
аплікатори Ляпко