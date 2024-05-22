Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАплікатор Ляпка квадро Аплікатор Ляпка квадро (314684) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 929,30 грн Без рецепта 1 шт від 929,30 грн 1 шт від 842,29 грн 1 шт від 914,41 грн 1 шт від 1088,80 грн 1 шт від 989,50 грн Більше +2 В наявності в 26 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ляпко Форма випуску Квадро Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби аплікатори Ляпко