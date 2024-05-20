Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАПЛІКАТОРИ ЛЯПКАЦіни в аптеках

АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА квадро 6,2 Ag, №1 - Одеса (80895) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
950,71
Економія: -104,34 грн
846,37 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
954,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
909,80 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
946,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
991,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
991,60 грн
В інших містах:
Жемчужина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
946,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
991,60 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
1128,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
1098,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2)
997,79
Економія: -79,09 грн
918,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
904,91
Економія: -63,70 грн
841,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
978,42
Економія: -129,10 грн
849,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
904,84
Економія: -63,27 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
908,77
Економія: -67,20 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
925,48
Економія: -131,68 грн
793,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
995,58
Економія: -146,26 грн
849,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
955,69
Економія: -106,39 грн
849,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
925,98
Економія: -84,41 грн
841,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
953,86
Економія: -80,16 грн
873,70 грн