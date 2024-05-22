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Голка Стимуплекс A (Needle Stimuplex A) (314680) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка Стимуплекс A (Needle Stimuplex A)
Ціна в місті Київ
від 275,92 грн
Без рецепта
1 шт від 275,92 грн 1 шт від 391,66 грн 1 шт від 262,70 грн
В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Форма випуску
G22 x 2", 0.70 x 50 мм
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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