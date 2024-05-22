Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка Стимуплекс A (Needle Stimuplex A) Голка Стимуплекс A (Needle Stimuplex A) (314680) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 275,92 грн Без рецепта 1 шт від 275,92 грн 1 шт від 391,66 грн 1 шт від 262,70 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Б. Браун Форма випуску G22 x 2", 0.70 x 50 мм Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші голки