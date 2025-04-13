катетери тип Фолея

Катетер 3-х ходовий Tro-urocath

3 препарати
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КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
Ch 20 30 мл 3-ходовий №1
Троге Медікал
Немає в наявності
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
Ch 22 30 мл 3-ходовий №1
Троге Медікал
Немає в наявності
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
Ch 18 30 мл 3-ходовий №1
Троге Медікал
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Троге Медікал
Форма випуску
Ch 20
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби