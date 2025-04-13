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катетери тип Фолея
Катетер 3-х ходовий Tro-urocath
3 препарати
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КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
Ch 20 30 мл 3-ходовий №1
Троге Медікал
Немає в наявності
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КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
Ch 22 30 мл 3-ходовий №1
Троге Медікал
Немає в наявності
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КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH®
Ch 18 30 мл 3-ходовий №1
Троге Медікал
Немає в наявності
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Форма випуску
Ch 18
Ch 20
Ch 22
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Троге Медікал
Форма випуску
Ch 20
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
катетери тип Фолея
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