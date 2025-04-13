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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO (BD VENFLON™ PRO)
4 препарати
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
G20 1,1 х 32 №1
Бектон Дікінсон
від
29,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
G16 1,8 х 45 мм №1
Бектон Дікінсон
від
30,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
G22 0,9 х 25 мм №1
Бектон Дікінсон
від
25,50
грн
в 1 аптеці
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
G14 2,0 х 45 мм №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
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Форма випуску
G14
G16
G20
G22
Ціни в
Київ
від
25,50
грн
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Характеристики
Виробник
Бектон Дікінсон
Форма випуску
G20
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
канюлі внутрішньовенні
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