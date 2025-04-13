канюлі внутрішньовенні

КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO (BD VENFLON™ PRO)

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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
G20 1,1 х 32 №1
Бектон Дікінсон
від 29,20 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
G16 1,8 х 45 мм №1
Бектон Дікінсон
від 30,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
G22 0,9 х 25 мм №1
Бектон Дікінсон
від 25,50 грн
в 1 аптеці
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO
G14 2,0 х 45 мм №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 25,50 грн
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Характеристики
Виробник
Бектон Дікінсон
Форма випуску
G20
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби