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Апарат для дарсонвалізації (314575) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Апарат для дарсонвалізації
Ціна в місті Київ
від 1577,13 грн
Без рецепта
1 шт від 1577,13 грн
В наявності в 7 аптеках інших міст
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Виробник
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
апарати різні