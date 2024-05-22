Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка н/ст. BD Microlanse Голка н/ст. BD Microlanse (314548) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2,62 грн Без рецепта 1 шт від 2,62 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску 1,2 x 40 мм Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші голки