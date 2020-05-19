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Голка ст. BD Microlanse (314510) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка ст. BD Microlanse
Ціна в місті Київ
від 2,85 грн
Без рецепта
1 шт від 2,85 грн 1 шт від 1,62 грн 1 шт від 3,70 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
0,3 х 13 мм
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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