Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка ст. BD Microlanse Голка ст. BD Microlanse (314510) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2,85 грн Без рецепта 1 шт від 2,85 грн 1 шт від 1,62 грн 1 шт від 3,70 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +3 В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Бектон Дікінсон Форма випуску 0,3 х 13 мм Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші голки