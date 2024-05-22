Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка BogMark Голка BogMark (314488) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 56,15 грн Без рецепта 100 шт від 56,15 грн 100 шт від 74,70 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Medical Lomza Форма випуску 0,6 х 30 мм Кількість штук в упаковці 100 шт. Медичні вироби інші голки