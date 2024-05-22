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Голка BogMark (314488) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка BogMark
Ціна в місті Київ
від 56,15 грн
Без рецепта
100 шт від 56,15 грн 100 шт від 74,70 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
0,6 х 30 мм
Кількість штук в упаковці
100 шт.
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