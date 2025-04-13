ватні палочки

Ватні паличкі Cleanic

6 препаратівЗнайти все в аптеках
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ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
Classic коробка кругл. №200
Харпер Гігієнікс
від 24,40 грн
в 1 аптеці
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ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
Пакет поліетиленовий №160
Харпер Гігієнікс
Немає в наявності
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
Пакет поліетиленовий №100
Харпер Гігієнікс
Немає в наявності
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
Classic коробка прямокутна №200
Харпер Гігієнікс
Немає в наявності
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
Коробка прямокутна дитячі №60
Харпер Гігієнікс
Немає в наявності
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
ПАЛИЧКИ ВАТНІ CLEANIC
Коробка кругл. №200
Харпер Гігієнікс
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 24,40 грн
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Характеристики
Виробник
Харпер Гігієнікс
Форма випуску
Classic
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
200 шт.
Медичні вироби