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Вата гігієнічна (Cotton wool hygienic) (314384) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вата гігієнічна (Cotton wool hygienic)
Ціна в місті Київ
від 8,63 грн
Без рецепта
1 шт від 8,63 грн 1 шт від 5,14 грн 1 шт від 5,92 грн 1 шт від 21,87 грн 1 шт від 25,00 грн 1 шт від 45,00 грн 1 шт від 14,00 грн
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В наявності в 87 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Нестерильна
Вага
50 г
Медичні вироби
вата нестерильна інша вата