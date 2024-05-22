Медичні виробиПерев'язочні засобиВатавата нестерильнаВата гігієнічна (Cotton wool hygienic) Вата гігієнічна (Cotton wool hygienic) (314384) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 8,63 грн Без рецепта 1 шт від 8,63 грн 1 шт від 5,14 грн 1 шт від 5,92 грн 1 шт від 21,87 грн 1 шт від 25,00 грн 1 шт від 45,00 грн 1 шт від 14,00 грн Більше +4 В наявності в 87 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Укрвата Форма випуску Нестерильна Вага 50 г Медичні вироби вата нестерильна інша вата