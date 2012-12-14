Медичні виробиШовний матеріалШовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)вікрилВікрил плюс Вікрил плюс (314321) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 117,55 грн Без рецепта 1 шт від 117,55 грн 1 шт від 131,88 грн 1 шт від 108,20 грн 1 шт від 175,70 грн 1 шт від 154,04 грн 1 шт від 119,62 грн 1 шт від 133,38 грн 1 шт від 98,34 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Етікон, Інк. Форма випуску 3/0, фіолет. Медичні вироби вікрил Реєстраційне посвідчення 12184/2012 від 14.12.2012