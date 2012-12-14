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Вікрил плюс (314321) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вікрил плюс
Ціна в місті Київ
від 117,55 грн
Без рецепта
1 шт від 117,55 грн 1 шт від 131,88 грн 1 шт від 108,20 грн 1 шт від 175,70 грн 1 шт від 154,04 грн 1 шт від 119,62 грн 1 шт від 133,38 грн 1 шт від 98,34 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
3/0, фіолет.
Медичні вироби
вікрил
Реєстраційне посвідчення
12184/2012 від 14.12.2012