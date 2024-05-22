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Голка (314318) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка
Ціна в місті Київ
від 1,00 грн
Без рецепта
1 шт від 1,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 6 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
23g х 1 1/4" (0,6х30 мм)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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