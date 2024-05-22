Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка Голка (314318) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1,00 грн Без рецепта 1 шт від 1,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 6 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ВОГТ МЕДІКАЛ Форма випуску 23g х 1 1/4" (0,6х30 мм) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші голки