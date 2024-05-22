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Аспіратор (314308) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аспіратор
Ціна в місті Київ
від 16,96 грн
Без рецепта
1 шт від 16,96 грн 1 шт від 46,01 грн 1 шт від 93,00 грн 1 шт від 196,95 грн 1 шт від 30,76 грн
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В наявності в 43 аптеках
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Форма випуску
"слоник"
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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