Вікрил рапід (Vicryl rapide) (314280) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 131,01 грн
Без рецепта
1 шт від 131,01 грн 1 шт від 173,96 грн 1 шт від 118,82 грн 1 шт від 232,46 грн 1 шт від 117,60 грн 1 шт від 254,12 грн 1 шт від 170,45 грн 1 шт від 110,74 грн 1 шт від 141,04 грн 1 шт від 228,06 грн 1 шт від 191,95 грн 1 шт від 110,60 грн 1 шт від 124,65 грн 1 шт від 105,31 грн 1 шт від 154,80 грн 1 шт від 150,01 грн
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Виробник
Етікон, Інк.
Форма випуску
0 (w9450)
Медичні вироби