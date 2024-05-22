Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіапарати різніГігрометр Гігрометр (314269) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 102,50 грн Без рецепта 1 шт від 102,50 грн 1 шт від 102,50 грн В наявності в 13 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Склоприлад Форма випуску Вит-2 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби апарати різні