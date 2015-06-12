Голка спинал. Spinocan (Игла спинал. Spinocan) (314262) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 54,29 грн
Без рецепта
1 шт від 54,29 грн 1 шт від 61,71 грн 1 шт від 51,90 грн 1 шт від 58,10 грн 1 шт від 73,41 грн 1 шт від 175,80 грн 1 шт від 128,00 грн 1 шт від 123,00 грн 1 шт від 144,00 грн 1 шт від 60,14 грн 1 шт від 81,20 грн 1 шт від 235,70 грн 1 шт від 85,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Б. Браун
Форма випуску
G22 (0,7 х 88 мм)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби