Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБандаж абдомінальний (Abdominal bandage) Бандаж абдомінальний (Abdominal bandage) (314244) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 247,02 грн Без рецепта 1 шт від 247,02 грн 1 шт від 247,02 грн 1 шт від 247,02 грн 1 шт від 299,20 грн Більше +1 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Віталі Форма випуску Розмір 5 (99-109) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі ортопедичні