Все аптеки Украины
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБандаж абдомінальний (Abdominal bandage)

Бандаж абдомінальний (Abdominal bandage) (314244) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бандаж абдомінальний (Abdominal bandage)
Ціна в місті Київ
від 247,02 грн
Без рецепта
1 шт від 247,02 грн 1 шт від 247,02 грн 1 шт від 247,02 грн 1 шт від 299,20 грн
Більше
+1
В наявності в 2 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Розмір 5 (99-109)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі ортопедичні