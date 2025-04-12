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СТРІЧКА ДІАГРАМНА РЕЄСТРУЮЧИХ ПРИЛАДІВ З ТЕПЛОВИМ ЗАПИСОМ
СТРІЧКА ДІАГРАМНА РЕЄСТРУЮЧИХ ПРИЛАДІВ З ТЕПЛОВИМ ЗАПИСОМ
80 мм х 23 м №1
Солар
Немає в наявності
СТРІЧКА ДІАГРАМНА РЕЄСТРУЮЧИХ ПРИЛАДІВ З ТЕПЛОВИМ ЗАПИСОМ
СТРІЧКА ДІАГРАМНА РЕЄСТРУЮЧИХ ПРИЛАДІВ З ТЕПЛОВИМ ЗАПИСОМ
57 мм х 18 м №1
Солар
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Солар
Форма випуску
80 мм х 23 м
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби