Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиголки для епідуральної анестезіїГолка епідурал. Голка епідурал. (314221) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 519,91 грн Без рецепта 1 шт від 519,91 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Б. Браун Форма випуску G18 (1,3 х 80 мм) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби голки для епідуральної анестезії