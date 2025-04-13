воздуховоди

Контур дихальний (BREATHING SYSTEM)

КОНТУР ДИХАЛЬНИЙ ДЛЯ ДОРОСЛИХ з однією лінією обігріву 22мм 1.6 м комплект №1 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 395,90 грн
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Характеристики
Виробник
Flexicare Medical Limited
Форма випуску
З однією лінією обігріву
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби