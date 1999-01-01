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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

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Анестезіологічні і респіраторні вироби
воздуховоди
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ПОВІТРОВІД НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ "MEDICARE"
ПОВІТРОВІД НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ "MEDICARE"
Розмір 7,5 №1
Допомога-I
від 124,24 грн
в 3 аптеках інших міст
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КОНТУР ДИХАЛЬНИЙ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
КОНТУР ДИХАЛЬНИЙ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
З однією лінією обігріву 22мм 1.6 м комплект №1 №1
Flexicare Medical Limited
від 395,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОПРОВІД
НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОПРОВІД
Розмір 28 №1
Київгума
від 294,89 грн
в 1 аптеці
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ПОВІТРОВІД НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ "MEDICARE"
ПОВІТРОВІД НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ "MEDICARE"
Розмір 8 №1
Допомога-I
від 90,45 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОВІТРОВІД ТИПУ "Guedel" З КОЛЬОРОВИМ КОДУВАННЯМ MEDICARE
ПОВІТРОВІД ТИПУ "Guedel" З КОЛЬОРОВИМ КОДУВАННЯМ MEDICARE
100 мм №1
Допомога-I
від 19,61 грн
в 1 аптеці інших міст
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НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОПРОВІД
НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОПРОВІД
Fr 28 №1
Каммед
Немає в наявності
ПОВІТРОВІД ТИПУ "Guedel" З КОЛЬОРОВИМ КОДУВАННЯМ MEDICARE
ПОВІТРОВІД ТИПУ "Guedel" З КОЛЬОРОВИМ КОДУВАННЯМ MEDICARE
80 мм №1
Допомога-I
Немає в наявності
ПОВІТРОВІД ТИПУ "Guedel" З КОЛЬОРОВИМ КОДУВАННЯМ MEDICARE
ПОВІТРОВІД ТИПУ "Guedel" З КОЛЬОРОВИМ КОДУВАННЯМ MEDICARE
90 мм №1
Допомога-I
Немає в наявності
Повітропровід назофаренгіальний
Повітропровід назофаренгіальний
28 fr №1
Парамедик
Немає в наявності
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