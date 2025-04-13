катетери тип Пеццера

Катетер латексн. Пеццера

КАТЕТЕР ЛАТЕКСНИЙ ТИПУ ПЕЦЦЕРА розмір 24 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 501,65 грн
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Характеристики
Виробник
Київгума
Форма випуску
Розмір 24
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби